لماذا لا يزال يوسف شاهين حاضرًا حتى اليوم.. ناقد فني يكشف السر

أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن المخرج الراحل يوسف شاهين لم يكن مجرد مخرج سينمائي، بل كان صاحب مشروع فني متكامل، ترك بصمة لا تزال حاضرة في السينما المصرية والعربية حتى اليوم.

وقال الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن يوسف شاهين أسس مدرسة سينمائية خاصة، لم تقتصر على تقديم أفلام مميزة، بل ساهمت في تخريج أجيال من المخرجين والمنتجين والفنيين الذين يقودون صناعة السينما حتى الآن.

وأوضح أن وصف شاهين بـ"المخرج" فقط لا يعكس حجم موهبته، مؤكدًا أنه كان صانع أفلام بالمعنى الكامل، حيث كان يشارك في كتابة السيناريو والإخراج والإنتاج، ويتدخل في جميع تفاصيل العمل الفني، وهو ما منح أفلامه طابعًا مختلفًا.

وأضاف أن شاهين لعب دورًا كبيرًا في اكتشاف المواهب، وفتح المجال أمام مديري تصوير وموسيقيين لتقديم أفكار جديدة، كما تميزت أعماله بطرح قضايا وأفكار تدفع الجمهور إلى التفكير والنقاش، وهو ما يفسر استمرار تأثيره وحضوره في المشهد السينمائي حتى اليوم.