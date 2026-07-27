في ذكراه.. محطات يوسف شاهين الفنية وسر صداقته بأم كلثوم

تحل اليوم ذكري ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين ، والذي يعد من أشهر المخرجين فى تاريخ السينما المصرية .

نشأة يوسف شاهين

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا السرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في 1950 ، والذي كان فيلمًا غنائيًا استعراضيًا من بطولة فاتن حمامة وحسين رياض والعديد من الممثلين المصريين الآخرين.

أعمال يوسف شاهين الفنية

عمل يوسف شاهين خلال عامي 1964 و 1968 خارج مصر وذلك بسبب خلافه مع بعض رموز النظام، فقد كان معارضًا لحكم جمال عبد الناصر.

ظهر موقفه جليًا في الكثير من أفلامه مثل فيلم "العصفور" سنة 1973، والذي يتحدث عن مرحلة الهزيمة بعد حرب 1967، وتدور قصة الفيلم عن رؤوف أبو خطوة وعصابته التي طاردتها الشرطة في صعيد مصر.

شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في 1978، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

قدم شاهين على مدار تاريخه نحو 40 فيلما سينمائيا أشهرها: "صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكوت حنصور، إسكندرية نيويورك، هي فوضي"، الذي كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هي “كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى، عيد الميرون”.

يعد فيلم "المهاجر" واحد من أفلام يوسف شاهين الذي أثار الجدل اثناء عرضه في دور السينما المصرية، فقد مُنع لاحقًا من العرض بسبب تناوله لقصةٍ مقتبسةٍ من حياة أحد الأنبياء.

صداقة يوسف شاهين بـ أم كلثوم

كشف الفنان الراحل يوسف شاهين عن كواليس لقاءه بالسيدة أم كلثوم وتعاونهما فنياً ، حيث أكد انه فؤجي انه وجد ان العديد من المسولين يبحثون عنه ، وليكتشف ان كوكب الشرق تريد ان يقوم بإخراج اغنيه لها وهي “ شوف وطوف ” ، الا انه رفض ان يقوم باخراجها ، واعتذر لها .

وتابع يوسف شاهين فى حوار تليفزيوني قائلاً : قلت لها ايه الاغنية العبيطة دي ، ولكنها قامت بسبي وقالت لي انت مجنون ؟ ، وهنا نشأ بينهم علاقة صداقة ، مما دفعه لان يطلب منها ان يسجل قصة حياتها .

واضاف يوسف شاهين انه جلس مع أم كلثوم وروت له حكايات طريفة عن رحلتها الي عالم الفن .