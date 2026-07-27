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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حبيب يوجه رسالة للجمهور: أميتوا الترند بالسكوت عنه

تامر حبيب
تامر حبيب
علا محمد

وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة إلى متابعيه، دعا فيها إلى عدم الانسياق وراء التريندات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه لم يعلق على عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الأخيرة.

وكتب تامر حبيب عبر حسابه على فيس بوك :"أصدقائى الأعزاء، أحب أطمنكم عليا بالنسبة للى حصل الفترة اللى فاتت.. أنا ما كتبتش تعليق أو رأى أو بوست عن أى تريند ظهر الفترة اللى فاتت على السوشيال ميديا، ورغم كده أحب أطمنكم إن أنا بصحة جيدة وأسرتى بخير، ولم نصاب بأى لعنات أو أمراض أو أوبئة، ولم أتعرض للتنمر أو التشكيك فى وطنيتى أو فى قواى العقلية بأن حد يقول عليا «اللى مكتبش تعليق أهوه".

وأضاف: "أو والعياذ بالله حد يخوض فى عرضى ويقول »اللى معندوش بوستات أهوه، ولم أتعرض لإلغاء اشتراكى للإنترنت أو إلغاء بروفايلاتى على وسائل التواصل الاجتماعى بسبب، لا مؤاخذة، ضعف المشاركة".

واختتم رسالته قائلا: "أميتوا الترند بالسكوت عنه وعدم الخوض فيه، ووالله هتلاقوا حاجات كتير اتحسنت فى الحياة".

السيناريست تامر حبيب تامر حبيب التريندات المتداولة مواقع التواصل الاجتماعى

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