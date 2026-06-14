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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثمان السيدة ضحية طليقها في المنوفية.. صور

جنازة سيدة
جنازة سيدة
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية جثمان سيدة قتلت علي يد طليقها. 

وادي الأهالي صلاة الجنازة من مسجد الاشبكية بالمدينة وسط حالة من الحزن بين أهالي المدينة. 

وتسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة منوف ، عقب مقتل سيدة على يد طليقها طــ. عنًا بســ. كين أمام أبنائها في الشارع وأمام منزل والدها، بسبب خلافات بينهما ورغبته في إعادتها إلى منزل الزوجية.

وقالت والدة المجني عليها إن نجلتها "بسمة"، البالغة من العمر 38 عامًا، تزوجت منذ 9 سنوات وأنجبت 4 أطفال، قبل أن تنفصل عن زوجها بسبب سوء سمعته وتعاطيه المواد المخدرة.

وأضافت أن طليق نجلتها كان يطاردها باستمرار ويعتدي عليها بشكل متكرر، مشيرة إلى أنه سبق أن دخل السجن، لكنه عاد بعد خروجه للانتقام منها

وتابعت والدة الضحية أن المتهم حضر إلى منزلهم وبحوزته سكين، واعتدى على نجلتها بطعنات نافذة في البطن، ثم واصل الاعتداء عليها بطعنات أخرى في الظهر.

وأضافت أن المتهم كان يردد أثناء ارتكاب الجريمة: «أنا كده ارتحت»، مؤكدة أنه كان يطالبها بالعودة إليه، لكنها رفضت ذلك.

وأكدت والدة المجني عليها أن ابنتها كانت تسعى لتربية أطفالها، إلا أنها قُتلت أمام نجلها الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الطفل حاول الهرب بعدما شاهد والده يحمل السكين، فتدخل الأهالي وأخفوه خوفًا عليه.

وطالبت الأم بالقصاص العادل لابنتها، مؤكدة أنها تركت وراءها أربعة أطفال أبرياء، قائلة: «مين هيربي ولادك يا بسمة؟».

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة منوف يفيد بقيام عامل بقتل طليقته بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتهم يُدعى "أ. ف. ن"، ويُعرف بـ"كيمو"، ويعمل عاملًا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول إعادة طليقته إلى عصمته بعد الطلاق، إلا أنها رفضت، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما وانتهائها بارتكابه الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة المنوفية المنوفية جنازة منوف قتل

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