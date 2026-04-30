وول ستريت جورنال: إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إيران لم تُقدم على أي عمليات تخصيب لليورانيوم منذ الهجمات التي استهدفت منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي في يونيو الماضي، في تطور يُنظر إليه على أنه انعكاس مباشر للضغوط الأمنية والعسكرية الأخيرة.

ووفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة، فإن وتيرة النشاط النووي الإيراني شهدت تباطؤًا ملحوظًا منذ تلك الضربات، وسط مؤشرات على توقف بعض الخطوات الفنية المرتبطة بعمليات التخصيب، دون أن يعني ذلك بالضرورة تعطّل البرنامج النووي بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتابع عن كثب مستوى النشاط داخل المنشآت النووية الإيرانية، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وتزايد القلق الدولي بشأن مستقبل الاتفاقات المتعلقة بالبرنامج النووي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التقييمات الأولية لا تشير حتى الآن إلى وجود عمليات تخصيب نشطة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن المسؤولين حذروا من أن الوضع قد يتغير سريعًا في حال استئناف إيران لأنشطتها التقنية أو إعادة تشغيل بعض المواقع الحساسة.

وتواصل الأطراف الدولية متابعة التطورات المرتبطة بالملف النووي، في ظل مساعٍ دبلوماسية متعثرة لإعادة إحياء مسار التفاهمات السابقة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود السياسي، مع استمرار العقوبات الغربية وتباين المواقف حول شروط العودة إلى المفاوضات.