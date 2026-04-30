قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي
طهران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق رداً على احتجاز أمريكا لسفنها
هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة
مفاجآت كثيرة.. مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل حفلها في الساحل|خاص
5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي
طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح
حكم صلاة الغائب على الغريق المفقود بعد فشل البحث عنه.. دار الإفتاء تحسم الجدل
6 مليارات دولار.. الجيش الأمريكي يعلن عن خسائر إيران بسبب الحصار البحري
رويترز: إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد
قبل قمة الأهلي والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
حاملة الطائرات جيرالد فورد تستعد لمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة
قرار قريب يهز الناتو.. ترامب يلوح بتقليص القوات الأمريكية في ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي

المفاعلات النووية الايرانية
القسم الخارجي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إيران لم تُقدم على أي عمليات تخصيب لليورانيوم منذ الهجمات التي استهدفت منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي في يونيو الماضي، في تطور يُنظر إليه على أنه انعكاس مباشر للضغوط الأمنية والعسكرية الأخيرة.

ووفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة، فإن وتيرة النشاط النووي الإيراني شهدت تباطؤًا ملحوظًا منذ تلك الضربات، وسط مؤشرات على توقف بعض الخطوات الفنية المرتبطة بعمليات التخصيب، دون أن يعني ذلك بالضرورة تعطّل البرنامج النووي بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتابع عن كثب مستوى النشاط داخل المنشآت النووية الإيرانية، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وتزايد القلق الدولي بشأن مستقبل الاتفاقات المتعلقة بالبرنامج النووي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التقييمات الأولية لا تشير حتى الآن إلى وجود عمليات تخصيب نشطة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن المسؤولين حذروا من أن الوضع قد يتغير سريعًا في حال استئناف إيران لأنشطتها التقنية أو إعادة تشغيل بعض المواقع الحساسة.

وتواصل الأطراف الدولية متابعة التطورات المرتبطة بالملف النووي، في ظل مساعٍ دبلوماسية متعثرة لإعادة إحياء مسار التفاهمات السابقة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود السياسي، مع استمرار العقوبات الغربية وتباين المواقف حول شروط العودة إلى المفاوضات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

ترشيحاتنا

احذر تناول جلد الفراخ

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

هياكل الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

السمك المطبوخ

عشان ماتتسممش.. اعرف علامات فساد السمك النيء والمطبوخ

بالصور

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

هياكل الفراخ
هياكل الفراخ
هياكل الفراخ

تأثيرات حرب إيران تمتد إلى قطاع صناعة السيارات الياباني

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد