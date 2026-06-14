أخبار السيارات | فورد اكسبلورر ST موديل 2027 ..BYD تراهن على بنية تحتية جديدة لتسريع انتشار السيارات الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تحظى عائلة X التابعة لبي إم دبليو بمكانة بارزة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على مستوى العالم، ومن بين أبرز هذه الطرازات هي النسخة BMW XM، التي تقدم بقدرات الهايبرد القابل للشحن، إلى جانب الكثير من التجهيزات.

تستعد شركة BYD الصينية لإطلاق استثمار ضخم بقيمة ملياري يورو لإنشاء شبكة من محطات الشحن فائقة السرعة في أوروبا، في خطوة قد تسهم في تغيير قواعد المنافسة داخل سوق السيارات الكهربائية عبر تقليص زمن الشحن إلى خمس دقائق فقط.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد اكسبلورر ST موديل 2027 ، وتنتمي اكسبلورر ST لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك اكسبلورر ST حزمة سينيستر المظلمة التي تمنح السيارة مظهر أسود هجومي يفر فرض سيطرته على الطرقات، وهذا يحول السيارة العائلية إلى وحش ينبض بالشر والعدوانية الرياضية.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو M3 موديل 2027، وتنتمي M3 لفئة السيارات السيدان، وتجمع بين إرث الأداء الأسطوري لقسم M وبين مستقبل الكهرباء النقي، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، أودي RS5 e-tron، ومرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية، وبورشه تايكان توربو S .