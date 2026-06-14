أرخص 5 سيارات كروس أوفر 2026 في مصر

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو، وشيرى تيجو 4 برو، وجاك S2 ، ورينو كارديان، وبايك X3 .

بايك X3 موديل 2026

تحصل سيارة بايك X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 146 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك X3 موديل 2026

تباع سيارة بايك X3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

رينو كارديان موديل 2026

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2026

قوة سيارة جاك S2 موديل 2026 تصل إلي 113 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك S2 موديل 2026

يصل سعر سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 759 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 156 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .