بتقنية هايبرد.. ماذا تقدم بي إم دبليو XM الرياضية؟

تحظى عائلة X التابعة لبي إم دبليو بمكانة بارزة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على مستوى العالم، ومن بين أبرز هذه الطرازات هي النسخة BMW XM، التي تقدم بقدرات الهايبرد القابل للشحن، إلى جانب الكثير من التجهيزات.

أبعاد بي إم دبليو XM

تنتمي بي إم دبليو XM إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، ويبلغ طول السيارة 5.110 أمتار، بينما يصل عرضها إلى 2.005 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.755 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.105 متر.

بي ام دبليو XM

وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 527 لتراً، كما يبلغ وزنها دون ركاب 2785 كيلوجراماً، واعتمدت بي إم دبليو في XM على عناصر تصميم حديثة، حيث تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إلى جانب وحدات إضاءة نهارية، وعجلات كبيرة قياس 23 بوصة في الأمام والخلف.

بي إم دبليو XM والأداء الفني

تعتمد بي إم دبليو XM على نظام هايبرد قابل للشحن يجمع بين محرك كهربائي ومحرك بنزين ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر مزود بشاحني توربو، ويولد المحرك الكهربائي قوة تبلغ 197 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 280 نيوتن متر، بينما ينتج محرك البنزين 489 حصاناً وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر.

بي ام دبليو XM

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 653 حصاناً، مع عزم دوران مشترك يبلغ 800 نيوتن متر، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل بالتعاون مع نظام دفع كلي للعجلات، وتضم السيارة بطارية بسعة 29.5 كيلوواط ساعة، إلى جانب خزان وقود بسعة 69 لتراً.

بي ام دبليو XM

وتقدم النسخة القياسية من بي إم دبليو XM مستويات أداء تتناسب مع مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية الفاخرة، حيث تستطيع التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتراً في الساعة.

بي ام دبليو XM وفئة أكثر قوة

تتوفر بي إم دبليو XM إلى جانب النسخة الأساسية بإصدار أكثر قوة يعتمد على المنظومة الهجينة نفسها، لكنه يحصل على تعديلات ترفع قدرات محرك البنزين إلى 585 حصاناً وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، ومع استمرار المحرك الكهربائي في تقديم 197 حصاناً، ترتفع القوة الإجمالية إلى 748 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران الكلي إلى 1000 نيوتن متر.