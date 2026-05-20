شاهد | بي إم دبليو Alpina Vision الكوبيه

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو Alpina Vision الاختبارية، وتنتمي Alpina Vision لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتسعى طرازات بي إم دبليو Alpina Vision لإحداث ثورة بصرية وميكانيكية .

تعتمد بي إم دبليو Alpina Vision الكوبيه على محركات الاحتراق الداخلي النقية، وتم تصميمها خصيصاً لملء الفجوة الطبقية الفارهة بين سيارات بي إم دبليو الفاخرة وسيارات رولز رويس الطائرة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بنتلي كونتيننتال جي تي، و رينج روفر.

مواصفات بي إم دبليو Alpina Vision الجديدة

زودت سيارة بي إم دبليو Alpina Vision الكوبيه بالعديد من المميزات من ضمنها، انه تم استلهام الأبعاد الدراماتيكية من سيارة B7 كوبيه الأسطورية لعام 1978 ذات المقدمة الشهيرة الشبيهة بـ سمكة القرش، وهي وهي أقصر من الفئة السابعة بمقدار 16 سم مما يمنحها رشاقة بصرية فائقة، وها عجلات معدنية ضخمة ذات الـ 20 ضلع أيقونية لألبينا مقاس 22 بوصة، وبها خطوط انسيابية جانبية، وبها واجهة خلفية عريضة تحتضن نظام عادم بيضاوي رباعي الأنابيب .

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو Alpina Vision الكوبيه تم تزيين القمرة بالخياطة والتفاصيل التقليدية العريقة باللونين الأزرق والأخضر التي ترمز لتاريخ ألبينا، وبها كونسول خلفي ممتد يحتوي على زوج من الأكواب الكريستالية الفاخرة المثبتة في مكانها عبر مغناطيسات مخفية بذكاء، وجيمع المواد المستخدمة من جلود طبيعية وأقمشة تقنية صممت لتوفر ملمس مثالي .

محرك بي إم دبليو Alpina Vision الجديدة

تحصل سيارة بي إم دبليو Alpina Vision الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 300 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي إم دبليو Alpina Vision الجديدة

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو Alpina Vision الجديدة ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 705 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو Alpina Vision الجديدة ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 175 ألف ريال سعودي .