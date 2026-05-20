صابرين النجيلي: نجاح «اتنين غيرنا» أسعدني كثيرًا.. وأستعد لطرح «هانت عليك» و«لعبة القلوب»

أعربت النجمة صابرين النجيلي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حققها مسلسل “اتنين غيرنا”، مؤكدة أن النجاح الذي وصل إليه العمل تخطى توقعات جميع المشاركين فيه، خاصة بعد التفاعل الجماهيري الكبير وحصوله على جائزة Trend Awards.

وأكدت صابرين أن المسلسل استطاع منذ عرض حلقاته الأولى أن يلفت الأنظار ويحقق حالة من الارتباط مع الجمهور، وهو ما انعكس بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من المشاهدين.

وأضافت أن تتويج العمل بجائزة Trend Awards جاء تتويجًا لمجهود فريق العمل بالكامل، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي بالنسبة لها كان في وصول القصة للجمهور وتأثرهم بالأحداث والشخصيات التي قُدمت خلال المسلسل.

وأوضحت صابرين النجيلي أن هذا النجاح منحها دفعة قوية للاستمرار في تقديم أعمال مختلفة تجمع بين الإحساس والدراما، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على اختيار المشاريع التي تلامس الجمهور وتعبر عن مشاعر حقيقية.

وعلى الجانب الغنائي، كشفت صابرين النجيلي عن استعدادها لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى بعنوان “هانت عليك”، والثانية “لعبة القلوب”، موضحة أن العملين يحملان طابعًا دراميًا وإحساسًا مختلفًا يتناسب مع نوعية الأغاني التي يحبها جمهورها.

وأشارت إلى أن قرار تقديم الأغنيتين جاء بعد مطالبات كثيرة من الجمهور بطرح أعمال غنائية جديدة، خاصة الأغاني التي تعتمد على الإحساس والكلمات القريبة من الناس، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من التحضيرات النهائية الخاصة بهما تمهيدًا لطرحهما قريبًا.

كما أعربت عن حماسها الشديد للفترة المقبلة، مؤكدة أنها تسعى لتقديم خطوات فنية متنوعة سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، مع الحرص على الحفاظ على هويتها الفنية التي أحبها الجمهور.

واختتمت صابرين النجيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم الجمهور وثقته يمثلان أكبر دافع لها للاستمرار وتقديم أعمال أقوى خلال الفترة المقبلة، متمنية أن تنال أغنيتاها الجديدتان إعجاب الجمهور عند طرحهما رسميًا.