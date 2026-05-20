«كونتي» يُقرّر الرحيل عن نابولي .. و«لوكاكو» يقترب من مغادرة الفريق الإيطالي

استقر الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، على الرحيل عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما أبلغ إدارة النادي بقراره النهائي خلال الفترة الماضية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن كونتي أخطر رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس برغبته في الرحيل منذ شهر، مؤكدًا أنه سيغادر النادي دون الحصول على أي تعويضات مالية، في ظل عدم توصله حتى الآن إلى اتفاق مع أي نادٍ آخر.

وتشير تقارير صحفية إلى أن كونتي يعد أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجينارو جاتوزو، بعد فشل الأزوري في التأهل إلى كأس العالم.

وفي سياق متصل، اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو من الرحيل عن نابولي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بعدم مشاركة اللاعب مجددًا مع الفريق خلال الموسم الحالي، عقب سلسلة من الأزمات والخلافات داخل النادي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة نابولي فضّلت إنهاء ملف لوكاكو بهدوء، لتجنب تصعيد الأزمة، خاصة مع رغبة النادي في تسهيل خروجه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود المهاجم البلجيكي إلى بلاده لاستكمال برنامجه العلاجي داخل مركز تدريبات المنتخب البلجيكي، أملًا في استعادة جاهزيته قبل كأس العالم 2026.

وعانى لوكاكو من موسم صعب بسبب الإصابات، بعدما تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة قبل بداية الموسم، قبل أن يعود في يناير الماضي، لكنه اكتفى بالمشاركة في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة.

كما تفاقمت الأزمة في مارس الماضي، بعدما غادر اللاعب إلى بلجيكا لاستكمال برنامجه التأهيلي دون الحصول على إذن رسمي من النادي، وهو ما دفع إدارة نابولي لتوقيع عقوبة إيقاف ضده.

وخلال الأيام الأخيرة، حاول لوكاكو العودة إلى حسابات الفريق، بعدما حضر إلى مقر النادي برفقة وكيل أعماله، إلا أن أنطونيو كونتي رفض إعادة اللاعب إلى قائمة الفريق.

ورغم أن عقد لوكاكو مع نابولي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، فإن جميع المؤشرات تؤكد اقتراب رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

