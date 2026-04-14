دي لاورنتيس يحسم الجدل: كونتي مستمر مع نابولي.. والرحيل "مستحيل"

حسم أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نادي نابولي، الجدل المثار حول مستقبل مدرب الفريق أنطونيو كونتي، مؤكدًا تمسكه باستمراره، ورافضًا فكرة رحيله خلال الفترة المقبلة، حتى في حال تلقيه عرضًا لتدريب منتخب إيطاليا.

وجاءت تصريحات رئيس نابولي في أعقاب تقارير ربطت اسم كونتي بقيادة المنتخب الإيطالي، خلفًا لـ جينارو جاتوزو، بعد إخفاق "الأزوري" في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد دي لاورنتيس، في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك"، أن غياب رئيس حالي للاتحاد الإيطالي يمنع تقديم أي عرض رسمي لكونتي، مشددًا على التزام المدرب بعقده مع نابولي.

وأضاف أن كونتي "رجل جاد" ولن يترك الفريق في توقيت حرج، معتبرًا أن رحيله بعد مشروع بناء فريق قوي سيكون بمثابة "قتل لما بناه بنفسه".

وأشار رئيس نابولي إلى أنه في حال أبدى المدرب رغبته في الرحيل مبكرًا، سيكون لدى الإدارة الوقت الكافي للبحث عن بديل، أما في حال تأخر القرار، فلن يُسمح له بالمغادرة.

ويُذكر أن كونتي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإيطالي، فيما يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق 9 نقاط.