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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لإعادة الانضباط..إزالة إشغالات المحال ورفع الأكشاك والفتارين المخالفة ببولاق الدكرور

حي بولاق الدكرور
حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

قام حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة بقيادة المهندس طه عبدالصادق رئيس الحي، بشن حملات مكثفة لرفع كفاءة منطقة صفط اللبن وشوارع التحرير وعشرة وهمفرس، لإعادة الانضباط للشوارع وتحسين المظهر الحضاري.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات القمامة والفريزة إلى جانب إزالة الأرصفة والبلدورات المخالفة التي تم تنفيذها بدون تراخيص والمتعدية علي خطوط التنظيم، وكذلك رفع الأكشاك والفاترينات المخالفة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق الطريق.

وأكدت رئاسة حي بولاق الدكرور، استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومكثف في مختلف قطاعات الحي مع المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية، لعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور

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