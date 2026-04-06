نابولي يفوز على ميلان بهدف في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على نظيره إي سي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 31 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف نابولي عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 79.



تشكيل نابولي خلال المباراة

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: جوان جيسوس – بونجيورنو – أوليفيرا

خط الوسط: جوتيريز – لوبوتكا – أنجويسا – سبينازولا

خط الهجوم: دي بروين – ماكتوميناي – جيوفاني

تشكيل ميلان خلال المباراة

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: توموري – دي وينتر – بافلوفيتش – ساليماكرس

خط الوسط: فوفانا – مودريتش – رابيو – بارتيساجي

خط الهجوم: نكونكو – فولكروج