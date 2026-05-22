دعاء النوم في عشر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات.. بـ 13 كلمة تعيش أحلامك

لا شك أن دعاء النوم في عشر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات يعد من أفضل السُنن النبوية، والأدعية التي تجعلك تحوز خيري الدنيا والآخرة، حيث إن الحرص على دعاء النوم يعد خير اتباع لسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي أوصى وحث على المداومة على دعاء النوم ويزيد فضل هذه السُنة في الأشهر الحرم أي في شهر ذي الحجة ، ويزيد أكثر في العشر الأوائل من ذي الحجة ، من ثم فلا يمكن لعاقل تفويت دعاء النوم في عشر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات لعل به يتغير قدرك إلى أجمله.

دعاء النوم في عشر ذي الحجة

قد ورد دعاء النوم في عشر ذي الحجة في السُنة النبوية ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه من قال في دعاء قبل النوم : سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ. (100 مرة) حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ، بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

وورد من دعاء النوم في عشر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات : ( اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا الله حقق حلمي فظني فيك يا رب جميل، يا إلهي حقق حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك يا أرحم الراحمين).

دعاء النوم لتحقيق الأمنيات

• اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم إني اسألك التوفيق والفلاح في أموري كلها فلا تصعب عليَّ أمرًا.

•اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

• اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلًا، اللهم اجعل الصعب لي سهلًا.

•اللهم إنه لا حول ولا قوة لي إلا بك؛ فكن لي معينًا وهاديًا يا رب العالمين.

• «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

• «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

• « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

• «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه».

• «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ، اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين » .

• «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

• « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

• «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير» .

• «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

• «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

• «يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

• «استغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا اله الا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب» .