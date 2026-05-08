ديني

هل النوم أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة أو ينقص ثوابها؟.. انتبه لـ10 حقائق

أمل فوزي

لعله من الأهمية الوقوف على حقيقة هل النوم أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة أم ينقص ثوابها ؟، لعله من أهم الأمور التي ينبغي الوقوف على حكمها ، خاصة وأن هناك من يتهاونون بسماع خطبة الجمعة ولا يحرصون عليها بذات القدر من الاهتمام الذي يعطونه لصلاة الجمعة ، فإذا كان الجميع حريص على صلاة الجمعة فليس الكل حريص على خطبة الجمعة ، من هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل النوم أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة أم ينقص ثوابها ؟.

هل النوم أثناء خطبة الجمعة

اتفق جمهور الفقهاء في هل النوم أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة أم ينقص ثوابها ؟ على أن سماع الخطبتين –الأولى والثانية للجمعة- واجبة، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين في الظهر، فورد أنه بناء على ذلك تكون الصلاة ناقصة لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

وورد في هل النوم أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة أم ينقص ثوابها ؟، أنه لابد من احترام شرع الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، إلا أنه في حال أصاب الإنسان النوم أثناء خطبة الجمعة واستغرق في النوم على غير هيئة المتمكن فإنه يستحب له أن يقوم ويجدد وضوءه وكل ذلك لا ينقض صلاته ولكنه ينقص من ثوابه.

و ذهب العلماء إلى أنه على الإنسان إذا ما شعر بالنعاس عليه أن يدفع النوم أثناء خطبة الجمعة قدر المستطاع، ولا يستسلم لإحساس النوم أثناء خطبة الجمعة، حيث إن سماع الخطبتين للجمعة واجب.

وجاء عن النوم أثناء خطبة الجمعة أنه في حال أصاب الجالس النوم أثناء خطبة الجمعة وهو في وضع المتمكن ويعلم أنه لا يمكن ان يخرج ريح أي نام دون أن يكون هناك مظنة خروج شيء منه فإن صلاته لا تبطل وصلاته صحيحة، أما إذا تملك منه النوم أثناء خطبة الجمعة واستغرق في النوم ولم يتيقن من خروج ريح من عدمه فلابد من تجديد الوضوء قبل إقامة الصلاة ولكن هذا النوم ينقص من ثواب صلاة الجمعة ولا ينقضها.

ترك صلاة الجمعة بسبب النوم

ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، ولا يصح لمسلم أن يترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » الآية 9 من سورة الجمعة.

وروى النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، وفيما رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

وروي عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- أن أحدهم كان يخرج ليلة الجمعة من بلده ليصلى الجمعة في بلدة أخرى في مسجد يسمى بالمسجد الكبير، أما الآن كل عدة أمتار نجد مسجدا، ولا يليق بنا أن نتأخر عن خطبة الجمعة والاستماع إليها من أولها، لأن الغرض من الجمعة الاجتماع وأن يرى بعضنا بعضا.

لذا ينبغي على المُسلم أن يحرص على صلاة الجمعة، ولا يفوتها عمدًا وبغير عذر، حيث إن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات عمدًا، وبغير عذر، يطبع الله على قلبه، لما جاء في سُنن الترمذي، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

سبب النوم أثناء خطبة الجمعة

ورد بأن الشرع الحنيف جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات جيدا لها للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم، وعليه فإن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، لذلك يستحب أن لا يجلس المُصلي على هيئة تقربه من النوم أثناء خطبة الجمعة.

و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلسة الاحتباء وهي الجلسة التي تجعل الإنسان يتملك منه النوم أثناء خطبة الجمعة، فقد ورد عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحُبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.

وورد أن سبب النوم أثناء خطبة الجمعة هو الاحتباء، ومعنى الحبوة (الاحتباء): قال الشوكاني: يقال: احتبى يحتبي احتباء، والاسم الحُبوة بالضم والكسر معًا، والجمع حُبًى، وحِبًى بالضم والكسر، وهي: أن يُقِيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشد عليهما، ويكون أليتاه على الأرض، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.

