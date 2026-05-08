الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟.. 5 أعمال قبل الظهر و6 إلى المغرب

أمل فوزي

لعل معرفة ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟، تعد من أهم ما ينبغي علينا تداركه والعمل به خاصة عندما يتزامن يوم الجمعة وهو سيد أيام الأسبوع مع أحد الأزمنة المباركة ، وهو ما يجعل الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، واتباع هديه الشريف ضرورة تتمثل في معرفة ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟، والتي من شأنها فتح باب الفرج والخير ، لأنه -صلى الله عليه وسلم دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، ومن ثم ينبغي معرفة ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة، لامتثال سنته الشريفة، حيث إن إجابة هذا السؤال تضعنا على طريق الجنة والنعيم في الدنيا والآخرة، لأن يوم الجمعة من الكنوز التي لا يفوتها عاقل.

ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة

ورد أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-حرص على اغتنام فضل يوم الجمعة بمجموعة من الأعمال والسنن، كما أوصانا باغتنام عظيم فضل يوم الجمعة، فلنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، وتأتي أعمال يوم الجمعة المستحبة الواردة كإجابة عن سؤال ماذا كان يفعل النبي يوم الجمعة ؟، للاقتداء به فتكون سببًا في أن يغفر الله تعالى بها ذنوب الأسبوع.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء يوم الجمعة وليلته، من أبرز ما كان يفعل النبي يوم الجمعة، ويفضل الإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم، فأشارت دار الإفتاء إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا».

 ونوهت أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة».

و أوضحت “الإفتاء”، أنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُبكر إلى المسجد، كما أشارت إلى أن الاغتسال في يوم الجمعة، أحد الأمور التي كان يفعلها النبي يوم الجمعة.

واستشهدت بما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغتَسَلَ يَوَم الجُمُعةِ، ومَسَّ من طِيبٍ إنْ كان عندَه، ولَبِسَ من أحسَنِ ثيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إنْ بَدا له، ولم يُؤْذِ أحَدًا، ثم أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ؛ كانت كفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى».

وبينت أن من أبرز ما كان يفعل النبي يوم الجمعة، وأوصانا القيام به، هو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد عن أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» صحيح الجامع.

 كما سبق ولفت الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتاوى في دار الإفتاء، إلى أن وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي مع غروب شمس يوم الجمعة.

أعمال الرسول يوم الجمعة

ورد أنه يعد الحرص على أعمال يوم الجمعة من مكفرات الذنوب الأسبوعية أي تغفر الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، ومن هنا ينبغي معرفة أعمال يوم الجمعة والحرص عليها امتثالًا لسُنة النبي –صلى الله عليه وسلم-فمنها :

1. قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.
2. قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسّر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
3. قراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه.
4. الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.
5. التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.
6. قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.
7. الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب.
8. الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه الكريم.

