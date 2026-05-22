النيابة تحقق في وفاة شاب داخل منزله بالوادي الجديد

تواصل نيابة الوادي الجديد تحقيقاتها في واقعة العثور على شاب في العقد الثاني من عمره متوفيا داخل حجرة منزله بإحدى قرى مركز بلاط بعد ظهر اليوم.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد العثور على شاب يدعى أحمد محمد مهدي، 22 عامًا، متوفى داخل غرفة بمنزله بقرية البشندي بمركز بلاط، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى بلاط المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان.