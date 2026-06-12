محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدة المحلية بـ بلقاس في التصدي لمخالفات البناء

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وشدد محافظ الدقهلية ، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ كامل وناجح لعمليات الإزالة.

و بالتنسيق مع مركز شرطة بلقاس، بالإشراف على حملة لإزالة شدة خشبية لصب الدور الثالث العلوي على مساحة 200 متر، وإزالة حوائط حاملة بقرية كوم الديبه على مساحة 200 متر، وإزالة حوائط حاملة للدور الثالث العلوي بدون ترخيص على مساحة 180متر بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.