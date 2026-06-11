محافظ الدقهلية : بدء التشغيل الرسمي لكوبري معلة

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لكوبري "معلة" بمدينة طلخا، وبدء التشغيل الرسمي للكوبري، وأوضح أن الكوبري يوفر وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين جانبي المدينة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن بالغ شكره وتقديره للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على التعاون والتنسيق المثمر والبناء، ودعمه المتواصل للانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري، كما ثمن جهود المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد على التنسيق الكامل لإنهاء تلك الأعمال، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط وشمال الدلتا.

وأشار إلى أن الكوبري يحقق سهولة انتقال للمواطنين والسيارات، ويوفر معبرا آمنا بين الجانبين، كما يخلق سيولة مرورية، ويختصر الوقت والجهد في الانتقال بين جانبي طلخا والقادمين من المراكز والمحافظات المجاورة، ويمنع التكدس داخل المدينة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الأستاذ إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا، خلال فترة إنشاء الكوبري، وتذليل أية عقبات أمام سير الأعمال، وتوفير الدعم اللازم خلال فترة الأعمال، إلى جانب جهوده في متابعة ملفات وخدمات المواطنين.