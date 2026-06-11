منطقة الدقهلية الأزهرية تحصد 11 مركزًا على مستوى الجمهورية في شهادة القراءات

حققت منطقة الدقهلية الأزهرية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها المشرف، وذلك بحصول طلابها على 11 مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية في نتيجة شهادة القراءات، في مختلف تخصصات علوم القرآن الكريم، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في رعاية الطلاب ودعم المتفوقين والارتقاء بمستواهم العلمي.

وقدّم فضيلة الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، التهنئة للطلاب الفائزين في اتصال تليفوني، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي تحقق داخل منطقة الدقهلية، بحضور الدكتور رضا عبد المنعم، مدير التعليم النوعي بالمنطقة في تقديم التهنئة، و أن هذه النتائج تأتي ثمرةً لجهود متواصلة في الارتقاء بمستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم في علوم القرآن الكريم، إلى جانب المتابعة المستمرة من القيادات التعليمية والمعلمين.

وجاءت المراكز التي تم تحقيقها بواقع ثلاثة مراكز في مرحلة التجويد، وخمسة مراكز في المرحلة العالية، وثلاثة مراكز في تخصص القراءات، وهو ما يعكس تميز طلاب المنطقة وقدرتهم على تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

جائت أسماء الاوائل كالتالي:الطالب أحمد محمد فتحي

معهد بنين المنصورة

المركز الثالث ( العالية )

الطالبة نورا أحمد البسيوني بمعهد فتيات المنصورة

المركز الثالث مكرر ( العالية) ومحمد خالد أحمد بمعهد بنين دكرنس المركز الرابع ( العالية)و الطالب محمد يحيي على حسن

معهد بنين بلقاس

المركز التاسع ( العالية)

والطالب عمر نبيه محمد بمعهد بنين دكرنس

المركز العاشر مكرر ( العالية)

كذلك الطالبة وفاء أحمد عطية بمعهد دكرنس

المركز الثالث ( التخصص)

ومريم عبد العزيز محمد

معهد فتيات المنصورة

( التخصص كفيف )

و إيمان على أبو المعاطي معهد فتيات المنصورة

المركز الخامس ( التخصص)

والطالبة الزهراء حسن محمد معهد فتيات المنصورة

المركز الخامس ( مرحلة التجويد)

والطالبة دعاء فوزى عبد المنعم

معهد فتيات المنصورة

المركز السادس مكرر ( التجويد و الطالب إسلام محمد أحمد بمعهد بنين دكرنس المركز العاشر ( التجويد)

وصرح رئيس الإدارة المركزيةأن منطقة الدقهلية تضم أربعة عشر معهداً للقراءات، يضم ( ٩٥٠) طالب و (٩٨٠) طالبة، وأن هذه النتائج المتميزة تعكس قوة المنظومة التعليمية الأزهرية بالدقهلية، وحرصها الدائم على إعداد جيل متميز علميًا وقرآنيًا، قادر على مواصلة التفوق ورفع اسم الأزهر الشريف في مختلف المحافل.