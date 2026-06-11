نشوب حريق بشقة بالدقهلية وإصابة ثلاثة أشخاص بحروق

أصيب ثلاثة أشخاص بحروق متفرقة إثر نشوب حريق بشقة بشارع النخله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى شقة فى الدور الأرضي عقار مكون من 10 أدوار ووقوع مصابين

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة.

وتمت السيطرة على الحريق وتبين إصابة كلا من رضا صالح على البسطويسى 52 عاما مقيم كفر الشيخ

حروق متفرقة بالجسم

مريم رضا صالح على 22 عاما مقيمه كفر الشيخ بحروق متفرقة بالجسم وشيماء حافظ يونس عبده 50 عاما مقيمة أيضا كفر الشيخ

حروق متفرقه بالجسم

تم نقل المصاببن الى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .