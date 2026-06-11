قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بسبب خلاف بشأن الإنفاق العسكري
جيش الاحتلال: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان
بعيدا عن باكستان.. ترامب يختار هذه الدولة لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران
نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في بني سويف
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 12 طنا من زيوت السيارات المغشوشة في الدقهلية

رئيس حماية المستهلك
رئيس حماية المستهلك
محمد صبيح

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملة رقابية ليلية مُفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على أمن  وسلامة المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وتأتي هذه الجهود في ضوء خطورة تداول زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو مجهولة المصدر، لما قد تسببه من أضرار جسيمة لمحركات المركبات نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية للمحرك، وانخفاض كفاءة التشغيل، وارتفاع احتمالات الأعطال المفاجئة، بما يهدد سلامة مستخدمي المركبات ويُلحق أضرارًا اقتصادية مباشرة بالمستهلكين.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً على حقوق المستهلكين وحقوق أصحاب العلامات التجارية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية متداولة بالأسواق بالمخالفة للحقيقة، وهو ما يضر بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة، ويؤثر سلبًا على الثقة في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة وإيجاد بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم وفقًا لأحكام القانون حفاظًا على حقوق المستهلكين ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول.

وأسفرت الحملة  عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية ، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 12 طنًا من زيوت السيارات، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة نشاط غير مشروع في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، بما ينطوي على استخدام بيانات وعلامات تجارية دون سند قانوني أو تفويض من مالكيها، في محاولة لتضليل المستهلكين بشأن مصدر المنتج وحقيقته.

وتُعد هذه الممارسات من صور الغش التجاري والتدليس التي تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين ومستخدمي المركبات، لما قد تسببه من أضرار فنية جسيمة لمحركات السيارات نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية والعلامات التجارية المشروعة، وتقويض ثقة المواطنين في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة. كما تمثل تلك الأفعال مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة لمكافحة الغش التجاري، الأمر الذي استوجب التدخل الرقابي الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على حقوق المستهلكين ودعمًا لاستقرار الأسواق وصونًا للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة الرقابية النوعية والمتزامنة بمحافظة الدقهلية تأتي في سياق التطبيق العملي لتحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر، وعلى رأسها السلع التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة المستهلكين، وفي مقدمتها زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو غير المطابقة للمواصفات، والتي قد يترتب على تداولها أضرار فنية جسيمة بمحركات المركبات، بما يُهدد سلامة مستخدميها ويُلحق خسائر اقتصادية مباشرة بالمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع الممارسات غير المشروعة.

وشدد رئيس الجهاز على أن مواجهة مثل هذه الوقائع التي تمس سلامة المواطنين وسلامة المركبات تمثل أولوية لا تهاون فيها، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بوجود أي ممارسات أو كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، وأنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بمنتهى الحسم والسرعة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة دون أي تردد، بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بسلامة السوق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ خطة شاملة للتواجد الميداني المكثف على مستوى الجمهورية، من خلال حملات رقابية مفاجئة وموسعة تستهدف ضبط الأسواق في مهدها، والتعامل الفوري مع أي محاولات للغش التجاري أو الاتجار غير المشروع أو التلاعب في السلع، خاصة السلع الاستراتيجية والمرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

وشدد على أن الجهاز لن يتساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، مؤكدًا أن أدوات الدولة الرقابية تعمل بكامل طاقتها، وأن أي مخالفة يتم رصدها سيتم التعامل معها على الفور، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة ، باعتبار أن حماية المستهلك خط أحمر لا يقبل المساومة.

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تصعيدًا في مستوى التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لضمان إحكام الرقابة على حلقات التداول، وردع كل صور الاستغلال والتلاعب، بما يرسخ الانضباط داخل السوق، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الاقتصادية ويحافظ على استقرارها.

حماية المستهلك مدينة ميت غمر الأسواق السلع والمنتجات السلع مجهولة المصدر المستهلكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

ترشيحاتنا

ترامب ومجتبى خامنئي

كابوس يهدد طهران وواشنطن.. معركة جزيرة خرج مقبرة للأمريكان أم إفلاس إيران ؟

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يوري ماتفييف

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: نتصدى منذ ألف عام للقوى التي تحاول إضعافنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يتابع سير العمل بقطاع التعاون الدولي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد