سقطوا فى بيارة.. إصابة ثلاثة أشخاص بأحد مراكز الدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم فى بيارة بأحد مراكز الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط ثلاثة أشخاص داخل بيارة بعزبة الفشالك بالجمالية

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة كلا من

هيثم عبده أبو المجد عظمة 38 عاما مقيم السلام الجمالية

مصاب ما بعد غرق

محمد عبده ابو المجد عظمة 40 عاما مقيم السلام الجمالية

مصاب ما بعد غرق

مقيم عبده محمد عبده ابو المجد 42 عاما السلام الجمالية

مصاب ما بعد غرق

تم نقل المصابببن إلى مستشفى الجمالية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق