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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد دون شكاوي بالدقهلية |صور

امتحانات الثانويه الازهريه
امتحانات الثانويه الازهريه
همت الحسينى

أدى  طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الأسبوع الأول بمادة التوحيد.

 وتفقد  فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، لجان معهد الإمام الشافعي الابتدائي، التابعة لإدارة المنصورة التعليمية الأزهرية، والتي تضم عدد خمس لجان فتيات للقسم الأدبي.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام  الدراسى الحالى  .  

 حيث اطمأن  على انتظام اللجان، وتوافر الأجواء المناسبة للطالبات، ومدي الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وبسؤال الطلاب عن المادة،  أكد الطلاب بأنها في مستوى الطالب المتوسط.

واكدت غرفة العمليات بديوان المنطقة، أن العملية الامتحانية تسير بشكل منتظم ودون تلقي أي شكاوي

الدقهلية محافظه الثانوية الأزهرية امتحان

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