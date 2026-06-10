القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وإحداث تلفيات بمسكنها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أشقاء والدها لقيامهم بالتعدى على والدتها بالضرب وطردهم من مسكنهم لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضدهم بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من والدة القائمة على النشر بتضررها من (طليقها ، شقيقه ، شقيقتهم– مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة وإحداث تلفيات بالشقة سكنها لوجود خلافات بينها وبين طليقها.

تم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









