بعد اصطدام موتوسيكل بآخر.. إصابة 4 أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق ميت سلسيل - منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع آخر أمام عزبة الخضيرى.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد سامى فراج، 13 عاما، مقيم الخضيرى ميت سلسيل، بكسر بالفخذ اليسرى، وأحمد سامى نعمان زهران، 15 عاما، مقيم الخضيرى بميت سلسيل، بكسر في الساق اليسرى.

كما أصيب معتز محمد إبراهيم، 19 عاما، مقيم الخضيرى بميت سلسيل، بما بعد الارتجاج وجرح قطعى بفروة الرأس وكسر بالساق اليمنى، ومحمد أيمن إسماعيل، 17 عاما، مقيم العوانسة ميت سلسيل، بما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليمنى وخلع بالكتف اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

