ضبط ومصادرة 33 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة السنبلاوين، والتي أسفرت عن ضبط 33 قطعة متنوعة، وأكد المحافظ ضرورة استمرار الجهود يوميا، ليلا ونهارا، والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان المحافظ قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة أجهزة الصوت، والتحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة أي مخالفات.

وقام أحمد عرفة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بالإشراف على حملة لضبط أجهزة ومكبرات الصوت والمركبات، بالتنسيق مع مركز الشرطة، أسفرت عن، ضبط ومصادرة، 5 تابلوه خشب، 22 سماعة، 5 جهاز بازوكا صغير، جهاز بازوكا كبير، بمشاركة نواب رئيس المدينة، وإدارات الإشغالات والبيئة، والحملة الميكانيكية، وتم التحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.