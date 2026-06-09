بشرى لمزارعي القطن.. 95% نسب إنبات والمحصول خالٍ من الإصابات بالدقهلية

أجرى الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، جولة تفقدية لزراعات القطن بمحافظة الدقهلية، لمتابعة الحالة العامة للمحصول والوقوف على احتياجات المزارعين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني للمزارعين.



وشملت الجولة المرور على عدد من الحقول بمراكز السنبلاوين وأجا وطلخا وبلقاس ومنية النصر، حيث تمت متابعة عمليات الزراعة ومراحل النمو النباتي، والتواصل المباشر مع المزارعين للتعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم الحلول والتوصيات الفنية المناسبة.

وأكد مدير المعهد أن الحالة العامة لمحصول القطن بالمحافظة مبشرة للغاية، حيث تصل نسب الإنبات والكثافة النباتية في معظم المساحات المنزرعة إلى نحو 95%، مشيرًا إلى أن الإصابات الحشرية والمرضية تكاد تكون منعدمة، كما تم تقديم التوصيات الفنية للمزارعين والتي تناسب هذه المرحلة من عمر النبات.

وأوضح أن المساحة المستهدف زراعتها بمحافظة الدقهلية خلال الموسم الحالي تبلغ 20 ألفًا و755 فدانًا، حيث تم توزيع أكثر من 17 ألفًا و119 شيكارة تقاوي للمزارعين بنسبة بلغت 82.5% من المستهدف، فيما وصلت المساحة المنزرعة حتى الآن إلى 10 آلاف و682 فدانًا، مع استمرار أعمال الزراعة بالمناطق المختلفة لاستكمال المساحة المستهدفة.

وأضاف يحيى أن تأخر حصاد بعض المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها القمح والبنجر والبطاطا، نتيجة الظروف الجوية التي شهدها الموسم الحالي، انعكس على مواعيد زراعة القطن في بعض المناطق، مؤكدًا أن باحثي المعهد يواصلون تنفيذ الندوات واللقاءات الإرشادية لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات والتوصيات الفنية الخاصة بالتعامل مع الزراعات المتأخرة، بما يسهم في تسريع النمو النباتي والحفاظ على الإنتاجية المتوقعة للمحصول.

تقديم الدعم الفني للمزارعين



وأشاد مدير معهد بحوث القطن، بالجهود المبذولة من فرق الإرشاد الزراعي والمكافحة والمتابعة الميدانية والباحثين بالمعهد، مؤكدًا استمرار التواجد الميداني وتقديم الدعم الفني للمزارعين على مدار الساعة لضمان نجاح الموسم وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.