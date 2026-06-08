وزارة الزراعة تضرب الآفات في مهدها.. حملة استباقية لحماية المحاصيل بالمحافظات

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجًا موسعًا للمكافحة المبكرة والوقائية للآفات الحشرية بقرية “إفوة” التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف ، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية الزراعية ودعم المزارعين بالقرى المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار تكامل وتنسيق العمل بين مختلف الجهات التابعة لها، بمشاركة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية، تحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز، وبالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك ضمن خطة الاستعداد المبكر والاستجابة السريعة لحماية المحاصيل الزراعية والحد من أي خسائر محتملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الحملة استهدفت تنفيذ إجراءات وقائية لمواجهة عدد من الآفات الحشرية الخطرة التي تهدد المحاصيل خلال الموسم الحالي، وفي مقدمتها دودة الحشد الخريفية والدودة القارضة.

وأضاف أن الفريق البحثي قام بمعاملة مساحة تقدر بنحو خمسة أفدنة كمرحلة أولى باستخدام المبيدات الحيوية المنتجة بمعهد بحوث وقاية النباتات، والتي تتميز بكفاءتها العالية وأمانها الكامل على البيئة والإنسان. كما تم توفير كميات إضافية من هذه المبيدات تكفي لتغطية مساحات أخرى مزروعة بمحصول الذرة، بما يضمن سرعة التدخل حال ظهور أي إصابات أو بؤر حشرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار موسى إلى أن الحملة تضمنت أيضًا تنفيذ أنشطة إرشادية وتدريبية لصغار المزارعين، شملت التعريف بأعراض الإصابة وطرق الرصد والكشف المبكر، إلى جانب التدريب العملي على الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الحيوية وآليات التدخل السريع للحد من انتشار الآفات.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها الميدانية من خلال مركز البحوث الزراعية وكافة قطاعاتها التنفيذية، لدعم المزارعين وتعزيز تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلًا عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي.