محافظ الدقهلية.. اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز الدقهلية، شملت 36 قرية بمراكز السنبلاوين وأجا وميت غمر والمنزلة، كما شملت 42 عزبة بمراكز، الجمالية والمنزلة وبلقاس ومنية النصر وميت سلسيل والمطرية وميت غمر، كما هو موضح بالبيان المرفق بالخبر.

و أكد محافظ الدقهلية الإنتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.

وأوضح أنه اعتباراً من يوم الأحد القادم ستكون تلك التحديثات متاحة للمواطنين بالمراكز

المذكورة، وسيتم تسليم تلك التحديثات للحيز العمراني الجديد اليوم وغدا للوحدات المحلية للمراكز، لتتولى بدورها الإعلان عنها للمواطنين.

وقالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.