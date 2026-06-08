الدقهلية.. حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بـ أجا وضبط 30 قطعة صوت

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمركز ومدينة أجا، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة المركبات المخالفة وليس فقط أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

و قام الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت بمشاركة إدارة الإشغالات والبيئة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 13 جهاز بازوكا، 12 سماعات، 5 تابلوه، بالتنسيق مع مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.