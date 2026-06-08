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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. حملة لرفع الإشغالات والتصدي لأجهزة الصوت والمركبات بميت غمر

مصادرة سماعات
مصادرة سماعات
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة لرفع الإشغالات وللتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي والمركبات المخالفة بمدينة ميت غمر، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت ورفع الإشغالات وضبط المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

كما كلف بالتحفظ على جميع المركبات المخالفة وليس مجرد ضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي،

وايداعها في المخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مشددا على أنه لا تهاون مع مسببات الازعاج والتلوث السمعي ولن نسمح بفوضى الضوضاء في الشوارع وسنطبق القانون بحزم.

وقام الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط المركبات المخالفة وأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، وأسفرت عن، التحفظ على 50 كرسي، و10 ترابيزات، و5 شماسي، وضبط ومصادرة 15 جهاز بازوكا، وتابلوه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهليه محافظه ميت غمر سماعات

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