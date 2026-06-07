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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على عمال محطة وقود بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإصابته داخل إحدى محطات الوقود بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 / مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاملان بمحطة وقود – مقيمان بدائرة المركز "مصابان بجروح قطعية") ، وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بالمحطة محل عملهما قام عدد من الأشخاص بالتعدى عليهما بالسب والضرب بإستخدام (سلاح أبيض وعصى خشبية) مما أدى إلى إصابتهما المشار إليها وذلك بسبب خلافات بينهم حول أولوية تزويد السيارة خاصتهم بالوقود .

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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