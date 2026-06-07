السجن المشدد 10 سنوات لإسلام سنوفا وآخرين بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبي "إسلام سنوفا" وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بالاتجار في "الحشيش"، وحيازتهم 2 كليو من الجوهر المخدر داخل سيارة ببولاق أبو العلا بالقاهرة.

تفاصيل القضية

وجهت النيابة العامة في القضية رقم 7681 لسنة 2025 جنايات بولاق أبو العلا، والمقيدة برقم 1409 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، للمتهمين "إسلام. م"، سمسار عقارات، (المطرب الشعبي إسلام سنوفا)، و"محمد. س"، و "محمود. أ"، تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، في اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر 2025.

النيابة العامة استمعت لأقوال شاهد الإثبات (ضابط المباحث)، والذي أكد أنه وردت إليه معلومة مفادها إحراز المتهم الأول "المطرب الشعبي إسلام سنوفا" مواد مخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده وأبصره يضع جوهر الحشيش المخدر داخل سيارة، وحضر الثاني "مالك كافيه"، وقاما باستقلال السيارة سويا، فاستوقفهما وتبين عدم حمل المتهم الثاني رخصتي القيادة والتسيير، فضبطهما، وبتفتيش السيارة عثر على عشرين قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على المواد المخدرة من الثالث الهارب.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة بنية اللون تبين أنها جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، وزنت 48.90 جرام.

كما تبين أن وزن 20 قطعة كبيرة الحجم من الحشيش المخدر المضبوط بلغ 1960 جراما.