خد الأوردر وجرى .. القبض على المتهم بالنصب على مندوب شركة شحن ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر مندوب شحن من أحد الأشخاص لقيامه بالهرب عقب إستلامه شحنة دون دفع ثمنها ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم بالنشر (مندوب شحن - مقيم ببنى سويف) ، وبسؤاله أقر أنه أثناء قيامه بتوصيل شحنة تحتوى على كشاف كهرباء لأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بنى سويف وعقب تسليم الشحنة فوجئ بهروب طالبها دون دفع سعرها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وأرشد عن المسروقات المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.