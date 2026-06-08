مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط طالب بالمرحلة الثانوية أثناء محاولته دخول إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم رصده أمام بوابة المدرسة قبل دخوله اللجنة.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من قوة تأمين إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية يفيد بضبط طالب بالمرحلة الثانوية أثناء محاولته دخول اللجنة.



وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مقر اللجنة، وتم ضبط الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ 130 ألفا و442 طالبا وطالبة بالقسم العام، موزعين على 599 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، و 2400 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 16 لجنة.