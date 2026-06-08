إصابة زوج وأبناؤه الثلاثة فى حادث اصطدام سيارتهم بالدقهلية

اصيب زوج وزوجته وأبناءه بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى في الرصيف على طريق ميت غمر- ميت ناجى بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكى في الرصيف مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص



أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث

وتبين اصابة كلا من باسم عمار عباس سليمان 45 عاما مقيم هلا ميت غمر بكسر مضاعف بالعضد الايمن و كسر بالضلوع واسماء حسن محمد كمال 38 عاما بجرح قطعى بالوجه وسحجات وكدمات

كما اصيب الابناء وهم وسف باسم عمار 11 عاما هلا ميت غمربجرح قطعي بالراس و كسر بالقدمين سامح باسم عمار 11 عاما بما بعد الارتجاج وسليم باسم عمار 6 أعوام بكسر بالترقوه اليسرى وجميعهم مقيمى هلا

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق