ننشر أسماء العمال المصابين فى حادث انقلاب تروسيكل بالدقهلية

حصل "صدى البلد" على أسماء العمال المصابين فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق اجا بمحافظة الدقهلية.

وضمت قائمة المصابين كلا من:

الطنطاوى حسن أبو زيد عرفات 54 عاما مقيم عزبة ابو زيد اجا، أصيب بكسر بالضلوع

حمدى زكى عبده شلبى 57 عاما، مقيم اجا مصاب بكسر بالكتف الايمن وجرح بالجبهة.

حبيب مسعد ابراهيم سعد 53 عاما مقيم عزبة ابو زيد اجا مصاب بسحجات متفرقة بالجسم.

سمير زكى على الصعيدى 54 عاما مقيم عزبة ابو زيد مصاب بخلع بالكتف الايمن.

أحمد عبد الحميد احمد 55 عاما عزبة ابو زيد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم



كما أصيب مصطفى قاسم ابو زيد محمد 58 عاما مقيم عزبة ابو زيد، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

العقيلى محمد بدوى 47 عاما مقيم اجا، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محمد سامى رزق 44 عاما مقيم اجا، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بأصابة 8عمال اثر. انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على. طريق اجا.

وأنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة 8 عمال بإصابات متفرقة اثنا، توجههم للعمل وتم نقلهم إلى مستشفى اجا.