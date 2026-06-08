رايح يتخانق.. القبض على شخص تجول بسلاح نارى داخل سوق بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح ناري أثناء تواجده بأحد الأسواق بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز)، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ 5 يونيو قام بدخول السوق المشار إليه حاملاً بيده فرد خرطوش وإشهاره أثناء بحثه عن شخص"مُحدد" للتشاجر معه لخلافات سابقة بينهما ، إلا أنه لم يعثر عليه وإنصرف دون التعرض لأى من الماره .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.