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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

متأثرا بإصابته.. وفاة الشاب ضحية الطعنة الغادرة أمام مستشفى أوسيم

المواطنون في مسرح الجريمة
المواطنون في مسرح الجريمة
ندى سويفى

فارق الشاب الذي تلقى طعنة بالرقبة أمام مستشفى أوسيم الحياة متأثرا بإصابته وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم. 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بإصابة شاب إثر تعرضه للطعن أمام مستشفى أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابته بطعنة خطيرة في الرقبة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر بأن حالة المصاب كانت بالغة الخطورة، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته. 

وباشرت فرق البحث الجنائي تحرياتها لكشف تفاصيل الواقعة، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد هوية المتهم وضبطه، والوقوف على الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفى أوسيم أوسيم الجيزة الأجهزة الأمنية

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