محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية نشا ويؤكد أن الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،وحدة طب الأسرة بقرية نشا بمركز نبروه، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل داخل المنشآت الطبية، يرافقه اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية، والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه.

وتفقد محافظ الدقهلية أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما استمع إلى عدد من المواطنين، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة، مؤكدًا أن صحة المواطن هي الأولوية وأثناء تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بالقرية تابع بنفسه تقديم الكشف الطبي والعلاج لأحد المواطنين، مثمنا جهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالوحدة، ومشددا على استمرار هذا الأداء وسرعة التعامل مع الحالات المرضية، ومثمنا جهود مديرية الصحة برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة.

وأشار إلى ضرورة استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية خلال ساعات العمل الرسمية، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية الأساسية والحيوية للمرضى والمترددين، موضحًا أن رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة له هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

واستمع المحافظ مباشرة من المترددين عن مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، وأشاد المحافظ أثناء تفقده هذه الأقسام بالانضباط الوظيفي والتواجد الكامل للفريق الطبي والإداري، وبالتزامهم بارتداء الزي الرسمي الموحد.