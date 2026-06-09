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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة

محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية
محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية
همت الحسيني

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، قرية "نشا" بمركز نبروه، للوقوف على مستوى النظافة بالقرية، ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية، والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه.

محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من شوارع القرية، والتقى المواطنين، واستمع إليهم، وتبادل معهم الحديث، مؤكداً لهم أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لهم في مختلف المجالات.

وأثنى المحافظ على جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه في الحفاظ على مستوى النظافة اللائق بالقرية، مشددا على ضرورة استمرار هذا المستوى، والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية بشكل مستدام.

محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة نبروه بإدراج الشوارع الرئيسية ومداخل القرية ضمن الخطة الاستثمارية لرصفها بالإنترلوك، ووجه بدراسة وبحث إمكانية البدء في أعمال رصف الشوارع الجانبية بالإنترلوك بالتعاون مع المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين البنية التحتية، مثمناً دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات بجميع القرى، موضحا أن رؤساء الوحدات المحلية مسئولون مباشرة أمام المواطنين والجهاز الإداري للمحافظة عن مستوى الخدمات في نطاق اختصاصهم، مع عدم التسامح مع أي تقصير فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.

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محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية
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محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية
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محافظ الدقهلية يتفقد قرية "نشا" بنبروه ويُثني على مستوى النظافة بالقرية
محافظ الدقهلية قرية نشا اللواء وائل الشربيني مدينة نبروه

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