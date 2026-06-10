محافظ الدقهلية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتحسين البيئة المحيطة بالمدارس والمنشآت الخدمية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،منطقة مجمع المدارس بـ"الجلاء"، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمجمع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية.

وتابع المحافظ الانتهاء من أعمال تركيب البوابة الرئيسية على سور مجمع المدارس، التي تهدف إلى إحكام السيطرة على الأرض الفضاء المحيطة بالمجمع، ومنع إلقاء القمامة ومخلفات الهدم والبناء بها، حفاظا على المظهر الحضاري للمنطقة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة.

ووجه المحافظ، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة الالتزام التام بإغلاق البوابة يوميا عقب انتهاء اليوم الدراسي، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم استغلال المنطقة في إلقاء أي مخلفات أو حدوث تجمعات عشوائية، مؤكدا أهمية الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو تشويه المظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتحسين البيئة المحيطة بالمدارس والمنشآت الخدمية، مشددا على أن النظافة العامة والانضباط الحضاري يمثلان ركيزة أساسية في جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.