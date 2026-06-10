مصرع سيدة في حادث تصادم مروع بطريق الشوامي في بلقاس بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لحادث تصادم، بعدما صدمتها سيارة ملاكي على طريق الشوامي – بلقاس بمحافظة الدقهلية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الشوامي بمدينة بلقاس، ووجود حالة وفاة. وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الشرطة، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.



وبالفحص، تبين أن الضحية تُدعى "مديحة السيد حامد"، تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث تعرضت لإصابات بالغة، شملت اشتباه كسور في اليدين اليمنى واليسرى، وكدمات متفرقة بالعين والجبهة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى بلقاس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، نتيجة توقف عضلة القلب.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.