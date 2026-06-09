محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية نشا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته بقرية نشا بمركز نبروه، جهود القافلة الطبية البيطرية المجانية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومعهد بحوث صحة الحيوان.

يرافقه اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية، والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه.

وأكد محافظ الدقهلية أن التحصين والوقاية بشكل دوري ضرورتان للحفاظ على الثروة الحيوانية، ووجه المحافظ، الدكتور أحمد السباعي، وكيل الوزارة ومدير المديرية، باستمرار تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية المجانية، لتقديم كافة الخدمات البيطرية، بحيث تشمل جميع قرى مراكز المحافظة.

و أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة تأتي بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومعهد بحوث صحة الحيوان، وبالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعية القبطية، بحضور نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين من إدارات الرعاية والتناسليات والإرشاد والوقاية والدواجن بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى أطباء الإدارة البيطرية بنبروه.