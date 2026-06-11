ختامها مسك .. أولياء أمور طلاب الإعدادية بالدقهلية يستقبلونهم بالورود والزغاريد | شاهد

اختتم اليوم الخميس طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بالدقهلية امتحاناتهم حيث أنهوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وشهدت اللجان عقب انتهاء الامتحان حالة من السعادة والفرحة نظرًا لأن الامتحان كان مباشرًا وسهلًا.

واستقبل أولياء الأمور بناتهم وأبناءهم بالورود والزغاريد عقب انتهاء الامتحان وأكدوا أن الامتحان اليوم كان "مسك الختام" لعام دراسي طويل متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يكلل مجهود أبنائهم بالنجاح والتفوق.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ130442 طالباً وطالبة بالقسم العام موزعين على 599 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 16 لجنة بإجمالي عدد 2400 طالب وطالبة .