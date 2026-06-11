الدقهلية.. تدشين منظومة "مواصلات المنصورة" بإطلاق 10 أتوبيسات جديدة بخدمة VIP

دشن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منظومة "مواصلات المنصورة" بإطلاق 10 أتوبيسات جديدة بخدمة VIP مميزة، وذلك لدعم منظومة النقل الداخلي بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، و منير غبور، باسم غبور، سيف غبور، ملاك شركة "أتيك" (ATIC) للنقل، واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحافظة للارتقاء بخدمات النقل الجماعي، وتوفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة للمواطنين من وإلى أماكن إقامتهم، وخلال تفقده الأتوبيسات، شدد على السائقين ضرورة الالتزام بخط السير، والعدد المحدد للركاب، ومنع ركوب أي أعداد زائدة منعا باتا تحت أي ظرف.

كما أكد المحافظ ضرورة حسن التعامل مع الركاب، والحفاظ على الخدمة داخل الأتوبيسات، وتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين خلال رحلتهم، وقال للسائقين: "أنتم الواجهة الأولى للمشروع ومفتاح نجاحه، وعليكم تسويق وترويج الصورة الذهنية اللائقة للمنظومة وإنجاحها واستمرارها في تقديم خدمة مميزة لأهالي الدقهلية، وتلافي كافة سلبيات منظومات النقل من أجل أهلنا وأبنائنا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المرحلة الأولى من المنظومة تنطلق بـ 3 خطوط رئيسية، تشمل خطوط:

· سندوب – الجامعة

· طلخا – الجامعة

· جديلة – الجامعة

بأجرة موحدة قدرها 10 جنيهات للرحلة الواحدة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تشمل أتوبيسات مكيفة، وإنترنت، وكراسي مريحة، ومواقف محددة، وتعمل من السابعة صباحا حتى منتصف الليل.

وأضاف المحافظ أنه بعد التأكد من نجاح تجربة المنظومة الجديدة للنقل"مواصلات المنصورة"، سيتم إدخال المزيد من الأتوبيسات لتغطية كافة خطوط السير في المدينة، بأعداد تكفي جميع الركاب، وتمنع التكدس، وتقلل فترة الانتظار.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أنه ستكون هناك حملات تفتيشية على عمل الأتوبيسات، لفحص التزامها بخطوط السير، والصيانة الدورية للسيارات، والالتزام بالعدد المحدد للركاب، كما سيتم فحص دوري للحالة الصحية للسائقين، كما سيتم ربط غرفة عمليات الشركة بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأداء، في إطار ترسيخ مشروع نقل مميز لخدمة أهالي المحافظة.