انقلبت بهم الدراجة النارية.. إصابة ثلاثة من بينهم طفل بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام عزبة المأموريه بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق ميت سلسيل وإصابة ثلاثة.



أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن المصابين محمد ابراهيم السيد.17عاما وأصيب بكسر باليد اليسري و الكوع الايسر و سحجات باليد اليمني

محمد ناصر السيد. 7أعوام جرح متهتك بالقدم اليمني و اشتباه كسر بالقدم اليمني

ويوسف احمد السيد. 17عاما . جرح قطعي باليد اليسري و اشتباه كسر بالذراع الايسر و الساق اليسري

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق