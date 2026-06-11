محافظ الدقهلية يتابع انتظام عمل منظومة مواصلات المنصورة الجديدة بخدمة VIP

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام عمل منظومة "مواصلات المنصورة" الجديدة بخدمة VIP مميزة، التي انطلقت صباح اليوم لدعم منظومة النقل الداخلي بمدينة المنصورة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بخدمات النقل الجماعي، وتوفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة للمواطنين من وإلى أماكن إقامتهم.

وشدد المحافظ، على التنسيق بين إدارة المواقف وإدارة المرور بالمتابعة اليومية لانتظام عمل السائقين والالتزام بخطوط السير، والعدد المحدد للركاب، ومنع ركوب أي أعداد زائدة منعا باتا تحت أي ظرف، كما أكد ضرورة حسن التعامل مع الركاب، والحفاظ على الخدمة داخل الأتوبيسات، وتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين خلال رحلتهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المرحلة الأولى من المنظومة التي انطلقت اليوم بـ 3 خطوط رئيسية، تشمل خطوط:

· سندوب – الجامعة

· طلخا – الجامعة

· جديلة – الجامعة

وأشار إلى أن الاتوبيسات تعمل بأجرة موحدة قدرها 10 جنيهات للرحلة الواحدة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تشمل أتوبيسات مكيفة، وإنترنت، وكراسي مريحة، ومواقف محددة، وتعمل من السابعة صباحا حتى منتصف الليل، وسيتم إدخال المزيد من الأتوبيسات لتغطية كافة خطوط السير في المدينة، بأعداد تكفي جميع الركاب، وتمنع التكدس، وتقلل فترة الانتظار.